Olaplex Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Olaplex-Aktie liegt bei 69 und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI von 51,25, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Olaplex.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Olaplex wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Olaplex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,91 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,12 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine "Neutral"-Einstufung für Olaplex.