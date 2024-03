Olaf Scholz mit Papst Franziskus zusammengetroffen

VATIKANSTADT (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Samstag Papst Franziskus getroffen. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche empfing den Kanzler zu einer Privataudienz im Vatikan.Details des Gespräches wurden zunächst nicht bekannt. Scholz ist der erste Kanzler der Bundesrepublik, der konfessionslos ist.

Auf der Tagesordnung stand nach der Audienz in der Privatbibliothek des Papstes ein Gang durch die Sala Clementina und außerdem ein Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.Der Bundeskanzler hält sich seit Freitag in Rom auf. Dabei traf er unter anderem direkt nach seiner Ankunft Italiens Präsident Sergio Mattarella, sowie am Samstagmorgen den Ministerpräsidenten von Spanien, Pedro Sánchez, zu einem "Gespräch unter vier Augen", wie es hieß. Am Nachmittag fliegt Scholz zurück nach Berlin.

