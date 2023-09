Okura wird am Freitag, 8. September 2023, um -2.94 Prozent niedriger gehandelt

Okura (1655.HK) ist während der vergangenen 24 Stunden um -2.94 % gefallen (Stand: 07:52 Uhr am Freitag, 8. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Okura kann derzeit für etwa 0.66 HKD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Okura-Aktien beträgt 600 Mio.. Okura hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 504 Mio. HKD und Okura-Aktien im Wert von etwa 1,1 Mio. HKD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Okura um -13.16 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 0.45 HKD. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 28.08.2023 mit 1.21 HKD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 31.05.2023 bei 0.206 HKD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Premium Water (2588.T.T) ist um -0.5 % gefallen und wird jetzt bei 2726 JPY gehandelt. Premium Water-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 81,1 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Premium Water beträgt 14.32.

- Unipres (5949.T.T) ist um -2.91 % gefallen und wird jetzt bei 1200 JPY gehandelt. Unipres-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 59,3 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Unipres beträgt 11.09.

- Aeon Fantasy (4343.T.T) ist um -0.31 % gefallen und wird jetzt bei 3135 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aeon Fantasy beläuft sich auf 64,2 Mrd. JPY.

- Komehyo (2780.T.T) ist um 5.06 % gestiegen und wird jetzt bei 5700 JPY gehandelt. Komehyo-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 68,7 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Komehyo beträgt 15.24.

- Keiyo (8168.T.T) ist um 1.37 % gestiegen und wird jetzt bei 876 JPY gehandelt. Keiyo-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 56,7 Mrd. JPY. Keiyo hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17.12.

- Doshisha (7483.T.T) ist um -0.93 % gefallen und wird jetzt bei 2360 JPY gehandelt. Doshisha-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 87,7 Mrd. JPY. Doshisha hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 13.99.

- Nagase Brothers (9733.T.T) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1956 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nagase Brothers beläuft sich auf 62,8 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Nagase Brothers beträgt 18.8.

- Daikoku Denki (6430.T.T) ist um -0.55 % gefallen und wird jetzt bei 5580 JPY gehandelt. Daikoku Denki-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 78,4 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Daikoku Denki beträgt 13.05.

- Kfc Japan (9873.T.T) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 3015 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kfc Japan beläuft sich auf 65,9 Mrd. JPY. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Kfc Japan beträgt 26.4.

- Press Kogyo (7246.T.T) ist um -0.44 % gefallen und wird jetzt bei 684 JPY gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Press Kogyo beläuft sich auf 70,2 Mrd. JPY. Press Kogyo hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 9.77.