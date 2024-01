Okura-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der Okura-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 65, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 56,32 ebenfalls als neutral einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Okura-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Okura-Aktie bei 0,4 HKD liegt und damit etwa 29,82 Prozent unter dem GD200 (0,57 HKD) liegt, was als "Schlecht"-Signal zu werten ist. Ebenso weist der GD50 (0,51 HKD) einen Abstand von -21,57 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Im Gesamtbild wird der Kurs der Okura-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Okura-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 36,67 Prozent verzeichnet, was deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von -3,72 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating für die Aktie.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Okura bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,28 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Bewertung für die Okura-Aktie in Bezug auf den Kurs und die Dividendenpolitik.