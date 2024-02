Okura Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Okura als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Okura-Aktie ergibt sich ein RSI7 von 64,71 und ein RSI25 von 54,05. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Okura zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung entsprechend neutral erscheint.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Okura unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Okura beträgt 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" als unterbewertet erscheint. Die Aktie erhält daher von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.