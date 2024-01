Okura Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Okura-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,32 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz over einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Okura in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund des aktuellen Kurses von 0,4 HKD, der 29,82 Prozent unter dem GD200 (0,57 HKD) liegt. Auch der Kurs in Bezug auf den GD50 von 0,51 HKD führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand 21,57 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Okura-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung hinsichtlich der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung basierend auf neutralen Kommentaren und Themen rund um Okura in den vergangenen Tagen.

Insgesamt lässt die Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Faktoren die Schlussfolgerung zu, dass Okura aktuell als "Neutral" eingestuft werden muss.