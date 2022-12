Auch im Oktober weniger Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang bei den Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hat sich im Oktober des laufenden Jahres fortgesetzt. Die Behörden bewilligten in dem Monat 25 399 Vorhaben für den Bau oder Umbau von Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde 4198 oder 14,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres wurden demnach in Deutschland 297 453 Wohnungen genehmigt. Dies waren 4,7 Prozent oder 14 564 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist mit Blick auf die Wohnungsnot in vielen Städten ein wichtiger Indikator. Allerdings werden genehmigte Wohnungen häufig zunächst nicht gebaut, weil Handwerker und Baufirmen keine Kapazitäten haben. Auch gestiegene Preise für Baustoffe und Bauland bremsen./ben/DP/jha