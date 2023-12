Okta löst Jubelsturm aus!

Die Okta-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 83,17 USD gehandelt, was einem Plus von 12,62 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +9,08 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf dieser Basis führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat die Okta-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 50,51 Prozent erzielt, was 52,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt im Mittel -1,01 Prozent, wobei Okta derzeit 51,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Analysten haben insgesamt eine neutrale Meinung zur Okta-Aktie. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen der Analysten waren 16 Kaufempfehlungen, 6 Halteempfehlungen und 4 Verkaufsempfehlungen. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ergab eine neutrale Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Okta liegt bei 92 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 10,62 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Okta im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen keine Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt.