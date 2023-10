Okta: Zielkurs von 89,21 EUR aufgestellt

Die Aktien von Okta sind momentan laut Analysten nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +21,55% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 6. Oktober 2023 stieg der Wert von Okta um +0,51%

• Das aktuelle Kursziel für Okta beträgt 89,21 EUR

• Guru-Rating für Okta bleibt bei 3,95

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Okta eine positive Entwicklung um +0,51% verzeichnet und damit ein Ergebnis über fünf Handelstage hinweg erzielt – also innerhalb einer Woche – mit einem Rückgang von -4,14%. Es scheint so als wäre der Markt gegenwärtig relativ pessimistisch eingestellt.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen hatten? Die Stimmung ist jedenfalls klar.

Aktuell liegt das Kursziel für die Aktie von Okta bei 89,21 EUR

Im Durchschnitt schätzen Bankanalytiker das mittelfristige Ziel der Aktie auf einen...