Okta: Ziele für einen Aufwärtstrend - 85,16 EUR

Die jüngsten Kursbewegungen der Aktie von Okta haben bei Experten Zweifel aufkommen lassen. Sie sind der Ansicht, dass die Aktie momentan falsch bewertet ist und das wahre Kursziel um +29,34% höher liegt als derzeit.

• Gestern verzeichnete Okta ein Minus von -0,52%

• Das mittelfristige Kursziel von Okta beträgt 85,16 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings beträgt nun 3,91 nach zuvor ebenfalls 3,91

In den letzten fünf Handelstagen fielen die Werte stetig. Am Ende einer kompletten Handelswoche hat sich ein Rückgang um -5,59% angesammelt. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass die Stimmung am Markt gegenwärtig eher pessimistisch ist.

Allerdings scheint es so zu sein, dass selbst Analysten in Bankhäusern diese Entwicklung nicht vorhergesehen hatten und überrascht wurden.

Momentan wird das mittelfristige Kursziel von...