Okta: Potenzial von +26,97% mit Kursziel 87,53 EUR

Die Aktie von Okta hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,15% hingelegt. Infolgedessen summiert sich der Verlust auf -16,20%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist pessimistisch.

Ungeachtet dessen sind die Bankanalysten weiterhin überwiegend optimistisch eingestellt. Das mittelfristige Kursziel für Okta liegt bei 87,53 EUR – ein Potential von +26,97%.

18 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. 14 Experten haben eine neutrale Einstellung und vergeben das Rating “halten”. Lediglich 2 Analysten empfehlen einen Verkauf der Aktie und ein Experte spricht sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93.

Nach Ansicht der Bankanalysten bietet Okta Investoren aktuell eine attraktive...