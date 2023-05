Okta: Potenzial von +10,15% - Kursziel bei 87,02 EUR

Die Aktie von Okta verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,51%. Innerhalb einer Woche stieg der Wert um insgesamt +3,59%. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 87,02 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +10,15%.

18 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und sieben Experten empfehlen den Kauf. Die Bewertung “halten” erhält Okta von 14 Analysten und zwei Experten raten zum Verkauf. Lediglich ein Experte ist sogar der Ansicht, dass eine sofortige Veräußerung notwendig sei.

Insgesamt sind damit immer noch rund 60% aller Analysteneinschätzungen optimistisch für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,93 unverändert positiv.