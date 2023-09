Okta: Mittelfristiges Kursziel bei 89,03 EUR - +16,77% Potential

Die Aktie von Okta hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Abnahme um -0,20% verzeichnet und zeigt in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend mit einem Gesamtergebnis von -0,17%. Die Analysten sind jedoch bullish auf die Aktie und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +16,77%, was dem aktuellen Kursziel von 89,03 EUR entspricht. Dieses Ziel wird auch durch das Guru-Rating bestätigt.

Die aktuelle Bewertung der Bankanalysten für die Okta-Aktie ist insgesamt positiv. Von den befragten Experten bewerten 19 die Aktie als starken Kauf und sechs Empfehlungen lauten “Kauf”. Mit einer neutrale Einschätzung haben sich 16 Fachleute positioniert und nur noch ein Analyst empfiehlt...