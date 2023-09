Okta: Mittelfristiges Kursziel bei 87,19 EUR

Die Aktie von Okta hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +19,03% verzeichnet und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,72%. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 87,19 EUR. Dies ergibt ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +9,95%.

• Okta: Am 05.09.2023 mit -0,72%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 87,19 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +58,14%

Derzeit empfehlen insgesamt 25 Experten die Okta-Aktie zum Kauf oder Halten. Nur zwei Analysten haben eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,95 und unterstreicht somit die positiven Aussichten für die Zukunft des Unternehmens auf dem Markt.