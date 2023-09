Okta: Mittelfristiges Kurspotenzial von +7,72% - Kursziel bei 87,69 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Okta eine Kursentwicklung von -3,07%, was einer Summe von -0,21% in den vergangenen fünf Handelstagen entspricht. Trotz dessen halten Analysten das mittelfristige Potenzial der Aktie für unterschätzt.

• Am 13.09.2023 beträgt die Entwicklung -3,07%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 87,69 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert bleibt unverändert bei 3,95

Im Durchschnitt sehen Bankanalysten ein potenzielles Wachstumspotenzial der Okta-Aktie um +7,72%. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich daher auf 87,69 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 19 beteiligten Analysten empfehlen die meisten (58%) weiterhin einen Kauf der Aktien von Okta mit einer optimistischen...