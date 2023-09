Okta: Kursziel von 88,90 EUR gilt als realistisch

Die Aktie des IT-Unternehmens Okta hat sich in den letzten fünf Handelstagen im Plus entwickelt und legte gestern um weitere +0,06% zu. Analysten sehen die aktuelle Bewertung der Okta-Aktie jedoch als zu niedrig an. Laut ihrer Einschätzungen liegt das wahre Kursziel bei 88,90 EUR – ein Potenzial von +15,38%.

• Am 29.09.2023 stieg Oktas Aktienkurs um +0,06%

• Das Kursziel lautet auf 88,90 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,95 unverändert

19 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sechs Analysten teilen diese optimistische Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Etwa die Hälfte der Experten bewerten sie neutral (“halten”), während nur eine Stimme für einen Verkauf spricht.

Das Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,95.

Investoren können somit vom noch bestehenden Potenzial...