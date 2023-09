Okta: Kursziel von 86,74 EUR erwartet

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Okta wird laut Bankanalysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,74 EUR und bietet Anlegern ein Potenzial von +11,71%. Die Analysten sind sich jedoch uneinig über die Bewertung der Aktie.

Am gestrigen Handelstag stieg der Kurs um +0,82% auf insgesamt +16,74% in einer Woche. Die Einschätzung ist dabei weitgehend positiv: 19 Analysten empfehlen den Kauf der Aktien, während sechs weitere sie als “stark kaufen” klassifizieren. Weitere 16 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und nur eine Stimme rät zum Verkauf. Insgesamt sind also noch immer etwa +58,14% aller Analysteneinschätzungen optimistisch.

Zusätzlich wird das Guru-Rating mit einem Wert von 3,95 bestätigt – ein Indikator für weiteres Potenzial in Zukunft.