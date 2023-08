Okta: Kursziel von 86,55 EUR in Sicht

Die Aktienbewertung von Okta ist nach Ansicht der Analysten aktuell nicht angemessen. Das wahre Kursziel liegt bei +29,71% über dem aktuellen Preis.

• Okta verbucht am 30.08.2023 einen Anstieg um +0,90%

• Aktuelles Kursziel von Okta: 86,55 EUR

• Guru-Rating für Okta bleibt unverändert bei 3,95

Gestern hatte Okta an der Börse eine positive Entwicklung von +0,90%, was sich auf einen Gesamtanstieg von +1,60% in den letzten fünf Handelstagen ausweitet – einer vollständigen Handelswoche.

Obwohl die Analysten optimistisch waren und mit solch einem Trend rechneten, ist die Stimmung jetzt eindeutig positiv.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für OKTA bei €86.55 laut Bankanalysten im Durchschnitt. Wenn sie Recht haben sollten Investoren ein Potenzial von +29,71%. Die jüngste positive Trendentwicklung hat jedoch nicht alle...