Okta: Kursziel von 85,16 EUR - Potenzial von +29,34%

Die Aktie von Okta hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt und verlor insgesamt 5,59%. Gestern sank der Kurs um weitere 0,52%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 85,16 EUR. Das entspricht einem potenziellen Wachstum von +29,34%. Von insgesamt 43 Analysteneinschätzungen empfehlen 24 (55,81%) die Okta-Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für vielversprechend.

Das Guru-Rating wurde ebenfalls angepasst und liegt nun bei einer Bewertung von 3,91 nach zuvor ebenfalls schon guten 3,91 Punkten.