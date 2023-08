Okta: Das Kursziel liegt bei 85,72 EUR - ein Potential von +31,44%

Okta hat in den letzten fünf Handelstagen einen Schwung nach unten verzeichnet und am gestrigen Tag eine Performance von -0,94% hingelegt; insgesamt beträgt das Minus nun -2,35%. Doch was denken die Analysten über die Aktie?

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Okta liegt bei 85,72 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie noch ein Kurspotenzial von +31,44%. Von insgesamt 43 Analysten rät mehr als die Hälfte zum Kauf oder starken Kauf (55,81%), während nur zwei Experten sie zum Verkauf empfehlen. Die restlichen Empfehlungen verteilen sich auf “halten” und “Kauf”.

Zu guter Letzt gibt es noch das “Guru-Rating”, welches aktuell bei 3,91 Punkten liegt – unverändert im Vergleich zur vorherigen Bewertung.

**Zusammenfassung:**

– Okta hatte in den vergangenen fünf Tagen eine negative Entwicklung (-2.35%)

–...