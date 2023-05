Okta: Das Kursziel liegt bei 84,20 EUR

Okta-Aktien sind unterbewertet, so Analysten. Derzeitiger Kurs weicht um +26,15% vom wahren Kursziel ab.

• Okta: Am 05.05.2023 mit +1,27%

• Das Kursziel von Okta liegt bei 84,20 EUR

• Guru-Rating von Okta bleibt das selbe mit 3,90

Okta hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,27% erzielt.

In den letzten fünf Handelstagen und einer Vollwoche beläuft sich die Summe auf +7,06%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Analysten haben ein mittelfristiges Ziel für die Aktie festgelegt – sie soll bei einem Preis von 84.20 Euro gehandelt werden.

Dies entspricht einem Potenzialgewinn von über einem Viertel des aktuellen Preises der Aktie (von rund zwei Dritteln).

17 Analysten sehen in der Aktie einen klaren Kauf; weitere sieben bewerten es positiv als “Kauf”, während nur zwei Anleger pessimistisch sind und...