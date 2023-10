Okta: Das Kursziel beträgt 89,15 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Okta derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Abstand von +18,13% zum aktuellen Kurs.

• Okta: -1,00% am 09.10.2023

• Das aktuelle Kursziel für Okta beträgt 89,15 EUR

• Guru-Rating für Okta bleibt unverändert bei 3,95

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Okta-Aktie an der Börse eine Abwärtsentwicklung um -1,00%. Dies führt zu einer Gesamtperformance von +0,99% über die vergangenen fünf Handelstage – das entspricht einer vollständigen Woche des Handels. Der Markt scheint also momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl es unwahrscheinlich ist und sich auch nicht bewahrheitet hat, dass Analysten in Bankhäusern solch eine Entwicklung erwarteten oder vorhergesehen haben dürften; ihre Stimmung gegenüber der Aktie ist jedoch eindeutig.

Das aktuelle...