Okta: Kursziel bei 85,30 EUR

Die Aktie von Okta wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,30 EUR, was einem Potenzial von +19,74% entspricht.

• Okta steigt um +2,74%

• Letzte Handelswoche mit einer Steigerung von +8,00%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von insgesamt +8,00% verzeichnen. Gestern stieg sie allein um +2,74%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Von insgesamt 18 Analysten wurden 59,52% als starken Kauf oder Kauf bewertet. Lediglich zwei Experten empfehlen die Aktie zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt trotz des Aufwärtstrends unverändert auf dem Stand “Guru-Rating ALT”.