Okta: Kurspotenzial von über 20% nach Analystenmeinung

Die Aktie von Okta hat sich gestern am Finanzmarkt um +0,46% verbessert. In der vergangenen Woche musste sie insgesamt jedoch einen Rückgang von -4,20% hinnehmen. Derzeit wird die Aktie laut Bankanalysten nicht richtig bewertet und bietet daher ein Kurspotenzial in Höhe von +21,62%. Das mittelfristige Kursziel für Okta liegt bei 89,21 EUR.

• Okta: Am 06.10.2023 mit einem Anstieg von +0,46%

• Mittelfristiges Kursziel bei 89,21 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,95

Von den derzeitigen Meinungen sind 58,14% optimistisch gestimmt und empfehlen die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Lediglich ein Experte ist der Auffassung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Das “Guru-Rating” für Okta bleibt weiterhin stabil bei 3,95 Punkten und bestätigt somit das positive Bild des Unternehmens auf dem Markt.