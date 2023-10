Okta: Kurspotenzial von +6,15% auf 88,52 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Okta eine positive Entwicklung verbuchen und erreichte ein Plus von +0,72%. In den letzten fünf Handelstagen konnten Investoren sogar einen Zuwachs von insgesamt +10,17% verzeichnen. Die Marktstimmung ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Okta liegt bei 88,52 EUR. Laut Bankanalysten bietet dies ein Potenzial von +6,15%. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bezüglich dieser Einschätzung. Während 19 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere sechs sie immerhin zum Kauf raten, bewerten 16 Analysten sie neutral mit “halten”. Nur einer hält einen Verkauf für angebracht und ein weiterer gar für dringend erforderlich.

Insgesamt liegt der Anteil der Optimisten jedoch bei deutlichen +58,14%. Auch das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei...