Okta – Identity Manager mit erstklassigen Ergebnissen

Liebe Anleger,

In der zurückliegenden Woche hatte Bernd Wünsche der Tech-Aktien-Masterclass Team Ihnen in der „Story der Woche“ von der Notwendigkeit steigender Ausgaben von Firmen und öffentlichen Einrichtungen für Cybersecurity berichtet.

Sie haben erfahren, dass Cyber-Kriminelle dreistellige Milliardenbeträge Schaden verursachen und die Angriffsrate im zweistelligen Prozentbereich zunimmt. Um vom wachsenden Bedarf im Cybersecurity-Markt zu profitieren, hat die Techaktien Masterclass in 2 Unternehmen aus der Branche auf der Watchlist investiert: Palo Alto als Allzweckwaffe und Okta als Spezialist im Bereich Identity Management.

Okta hat in der vergangenen Woche Ergebnisse vorgelegt, die ich mir für Sie angeschaut habe und ich muss sagen, dass die Zahlen wirklich deutlich besser waren als man annehmen hätte...