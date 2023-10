Okta: Datenleck bei Cybersecurity-Unternehmen sorgt für scharfen Rücksetzer

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Am vergangenen Freitag ging es mit der Aktie der Masterclass-Depotposition Okta zweistellig nach unten. Die seit Beginn des Oktobers angelaufenen Gewinne waren damit wieder weg. Was die Investoren so aufstieß, ist das Eindringen von Hackern in das Kundensystem des Unternehmens. Damit hatten die digitalen Einbrecher Zugriff auf von Kunden hochgeladene Daten. Der betroffene Kundenkreis soll sehr klein gewesen sein und auch die Möglichkeiten der Einbrecher sollen sehr begrenzt gewesen sein, doch habe es offenbar vergleichsweise lange gedauert, bis Okta auf den Hack reagierte und die Sicherheitslücke wieder schloss.

Der direkte Schaden für Okta durch den Hack in einen kleinen Teilbereich des Unternehmens dürfte nahe 0 sein. Was schwerer wiegt, ist der Imageschaden. Es ist nicht der erste erfolgreiche...