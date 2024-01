Okta-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem bewertet werden kann, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den RSI für Okta auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,95 Punkten, was bedeutet, dass Okta derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,32 im neutralen Bereich, was der Aktie ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält Okta derzeit ein "Gut"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 76,5 USD, während der Aktienkurs bei 86,21 USD liegt, was einer Abweichung von +12,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 78,69 USD zeigt mit einer Abweichung von +9,56 Prozent, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Okta mit einer Rendite von 24,19 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 15 Prozent. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die durchschnittliche Rendite bei 6,99 Prozent, aber Okta übertrifft diese mit 17,2 Prozent sehr deutlich. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Okta ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz werden bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität rund um Okta zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was Okta insgesamt ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie einbringt.