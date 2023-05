Okta: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 87,02 EUR

Die Aktie von Okta hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg der Wert um +0,51%. Die Stimmung am Markt ist insgesamt positiv.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 87,02 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +10,15% gegenüber dem aktuellen Kurswert. Der Großteil der befragten Bankanalysten empfiehlt die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Das “Guru-Rating” bleibt mit 3,93 unverändert hoch.

Insgesamt sind 59,52% der Analysten optimistisch bezüglich einer weiterhin positiven Entwicklung des Aktienkurses von Okta.