Okta: Analysten sehen Potenzial von +3,12% - Kursziel 87,33 EUR

Die Aktie von Okta ist in der vergangenen Handelswoche um insgesamt +7,36% gestiegen und legte gestern erneut um +0,88% zu. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten haben ein mittelfristiges Kursziel für Okta bei 87,33 EUR festgelegt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +3,12%, falls sie Recht behalten sollten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und es gibt auch einige skeptische Stimmen.

Von insgesamt 18 Analysten empfehlen aktuell die meisten (59%) die Aktie als starken Kauf oder zumindest als kaufenswertes Papier. Lediglich zwei sprechen sich für einen Verkauf aus und einer rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,93 Punkten und unterstützt somit eine positive Einschätzung der Aktie von Okta.