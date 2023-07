Okta: Analysten sehen Potenzial bei +32,46% - Kursziel 83,59 EUR

Die gestrige Kursentwicklung des Unternehmens Okta am Finanzmarkt zeigt sich mit einem Plus von +0,23%. In der vergangenen Woche summiert sich das Ergebnis auf einen neutralen Trend von +0,37%. Doch die Stimmung unter den Bankanalysten ist eindeutig.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Okta bei 83,59 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial in Höhe von +32,46%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten nach der jüngsten Entwicklung. Von insgesamt 19 Analysten befürwortet eine Mehrheit von +55,81% einen Kauf der Aktie. Fünf weitere Experten sehen die Aktie als optimistisch an und vergeben ein “Kauf”-Rating.

16 Experten bewerten sie mit “halten” und nur zwei sind der Meinung es müsste verkauft werden. Ein weiterer Experte empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...