Okta: Analysten sehen Kurspotenzial von 31,33%

Die Aktie von Okta verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine marginale Kursentwicklung von -0,07%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einem minimalen Verlust von -0,85%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hindeutet.

Im Durchschnitt der Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Okta bei 87,22 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +31,33% im Vergleich zum aktuellen Stand. Von insgesamt 43 Experteneinschätzungen bewerten 19 die Aktie als starken Kauf und weitere fünf mit “Kauf”. Die Mehrheit positioniert sich neutral mit “halten”, während zwei Analysten einen Verkauf empfehlen und ein weiterer sogar sofortigen Verkauf fordert.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,91 und bestätigt somit die optimistische Einschätzung eines Großteils der Analysten...