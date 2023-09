Okta: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 88,35 EUR - eine Steigerung um +16,57%

Die Aktie von Okta zeigte gestern am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,55%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -2,98%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Doch wie schätzen Bankanalysten die Lage ein? Im Durchschnitt sehen 19 Experten in der Aktie einen starken Kauf, während sechs weitere sie als kaufenswert empfinden. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung und halten sich weitgehend neutral oder sprechen sich gar für den Verkauf aus. Trotzdem bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,95 auf einem stabil hohen Niveau.

Zusammenfassend zeigen Prognosen der Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +16,57%, mit einem aktuellen Kursziel bei 88,35 EUR.