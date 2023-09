Okta: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 87,69 EUR mit einem Kurspotenzial von +12,43%.

Gestern verlor die Okta-Aktie am Finanzmarkt -7,13%. Damit summiert sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -4,39%, was den Markt pessimistisch stimmt. Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 87,69 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +12,43%.

Derzeit empfehlen 25 Bankanalysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur wenige Experten raten dazu zu verkaufen. Das Guru-Rating liegt bei unveränderten 3,95.

Anmerkung: Die Informationen dienen lediglich als Informationsquelle und sind keine Anlageempfehlungen.