Okta: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 86,98 EUR

Die Aktie von Okta hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +7,22% erzielt. Am gestrigen Tag konnte die Aktie einen weiteren Anstieg um +0,71% verzeichnen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Okta-Aktie nicht korrekt ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 86,98 EUR liegt – was einem Potenzial von +22,51% entspricht.

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,91

• Das aktuelle Potenzial der Optimisten beläuft sich auf +55,81%

Von insgesamt 43 Analysteneinschätzungen empfehlen 19 Experten den Kauf der Okta-Aktie. Fünf weitere Analysten sehen ebenfalls optimistische Perspektiven mit einem “Kauf”-Rating. Zurückhaltend positionieren sich hingegen 16 Experten mit einer Empfehlung zum “Halten” der Aktie. Zwei weitere Analysten sprechen sogar eine klare...