Okta: Analysten prognostizieren Kursziel von 85,16 EUR

Die Aktienbewertung von Okta wird laut Analysten derzeit unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel beträgt inzwischen 85,16 EUR, was einem Potenzial von +33,86% entspricht.

• Am 10.08.2023 stieg die Okta-Aktie um +0,23%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +33,86%

• “Guru-Rating” wurde auf 3,91 aktualisiert

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Okta einen Anstieg um +0,23%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang um -3,37%, was den Markt pessimistisch stimmt.

19 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere fünf halten sie für kaufenswert. Die übrigen beurteilen sie neutral oder raten zum Verkauf bzw. sofortigem Verkauf.

Das positive “Guru-Rating” unterstützt zusätzlich die optimistische Beurteilung der Experten und Investoren hinsichtlich des zukunftsträchtigen Unternehmens aus dem Bereich...