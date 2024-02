Okta Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Okta-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 88,86 USD liegt, was einer Entfernung von +14,69 Prozent vom GD200 (77,48 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 83,93 USD, was einem Abstand von +5,87 Prozent entspricht. Auch dies deutet auf ein gutes Signal für den Aktienkurs hin. Insgesamt wird der Kurs der Okta-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Okta diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte Okta in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -3,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,59 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Okta um 560,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 32,75 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Okta-Aktie hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 43,45 Punkten. Daher erhält Okta eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.