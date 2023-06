Okta - Aktie von Analysten unterbewertet

Die Aktie von Okta hat in den letzten fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren. Gestern fiel sie um weitere 2,45%. Aber laut Experten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 86,15 EUR.

• Okta: Kursentwicklung am 23.06.2023 auf -2,45%

• Mittelfristiges Kursziel bei 86,15 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,91

Aktuell sehen insgesamt 19 Bankanalysten die Okta-Aktie als starken Kauf an und weitere fünf als Kauf. Die positiven Einschätzungen machen damit mehr als die Hälfte aller Bewertungen aus (+55,81%). Allerdings sind auch einige Analysten skeptischer gestimmt: So plädieren zwei für einen Verkauf der Aktien und einer geht sogar so weit zu sagen, dass diese sofort verkauft werden müssten.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt das positive Bild: Es bleibt mit einem Wert von...