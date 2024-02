Okta Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Dividende für die Okta-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Okta mit 24,19 Prozent mehr als 557 Prozent darunter. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,48 Prozent. Okta liegt mit 25,67 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Okta-Aktie ein Durchschnitt von 76,8 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 82,78 USD (+7,79 Prozent Unterschied), weshalb eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 81,14 USD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Okta für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Okta verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Auf dieser Stufe erhält Okta daher eine "Schlecht"-Bewertung.