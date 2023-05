Okta: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel von 84,20 EUR

Die Experten sind sich einig: Die aktuelle Bewertung der Okta-Aktie spiegelt nicht deren tatsächliches Potenzial wider. Das Kursziel liegt bei 84,20 EUR, was einem Anstieg um +25,70% entspricht.

• Okta gestern mit +1,63% am Markt

• Guru-Rating bleibt bei 3,90

• Analysten sind optimistisch gestimmt

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Okta-Aktie um +7.43%. Gestern legte sie nochmals um +1,63% zu und erreichte somit einen neuen Höchststand.

17 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere sieben geben das Rating “Kauf”. Nur zwei der befragten Experten sagen “Verkaufen”.

Das Gesamtbild ist also recht positiv – auch wenn es einige Meinungen gibt, die vorsichtiger sind.

Optimistische Investoren können jedoch aufgrund des hohen Kurspotenzials durchaus eine Position in Erwägung ziehen.