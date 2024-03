Okta Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Okta: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Analyse der aktuellen Situation von Okta zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aufweist, was 2,19 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Okta festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat Okta in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt nur um 0,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,78 Prozent für Okta und führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Okta momentan überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Jedoch zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da Okta auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse eine gemischte Bewertung für Okta, mit positiven Aspekten wie der Outperformance im Branchenvergleich, aber auch negativen Aspekten wie der niedrigeren Dividendenrendite und der Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien.