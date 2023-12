Okta Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Dividendenrendite von Okta beträgt 0 Prozent, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment zu Okta basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über die Aktie. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell dominieren ebenfalls positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Okta auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Von insgesamt 27 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate sind 17 Einstufungen "Gut", 6 "Neutral" und 4 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 91,79 USD, was eine mögliche Steigerung um 19,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (76,99 USD) aus bedeutet. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Okta in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -2,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +53,11 Prozent für Okta. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Okta 43,69 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.