Okta Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Softwareanbieter Okta hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 22 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei 12 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und 4 als "Schlecht" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 92,29 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 8,87 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnittskurs der Okta-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 76,59 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 84,77 USD, was einer positiven Abweichung von 10,68 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 79,73 USD liegt mit einem Schlusskurs von 84,77 USD (+6,32 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Okta-Aktie als neutral ein. Der RSI7 beträgt 30,74, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,2 liegt und somit ebenfalls neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass Okta langfristig auf eine starke Aktivität stößt, weshalb dieser Aspekt als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch unverändert. Insgesamt ergibt sich daher ein positives langfristiges Stimmungsbild für Okta.