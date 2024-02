Okta Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Okta: Analyse der Anlegerstimmung und technischen Indikatoren

Im vergangenen Jahr erhielt das Wertpapier von Okta insgesamt 19 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Neutral" ist. Dabei setzt sich diese Bewertung aus 11 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 9,88 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Anlegerstimmung wider, die in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ war. Auch die überwiegend negativen Themen rund um den Wert deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Analyse der Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt, dass Okta langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem positiven Stimmungsbild beiträgt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Okta als "Neutral" eingestuft, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt neutralen Rating in unserer Analyse.