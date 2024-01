Okta Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Okta-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 83,95 USD einen positiven Abstand von 9,74 Prozent zum GD200 (76,5 USD) aufweist. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, zeigt mit einem Kurs von 76,25 USD ein "Gut"-Signal an, da der Abstand +10,1 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Okta als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Okta in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Okta aktuell mit einem Wert von 84,13 überkauft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Allerdings ergibt sich für die Aktie bei einer Betrachtung des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ein Wert von 35, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Okta aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bedeutet. Daher erhält Okta eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.