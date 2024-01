Okta Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Okta-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 76,49 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 83,37 USD, was einem Unterschied von +8,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 75,05 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,09 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Okta-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 14 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 4 "Schlecht"-Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 92,18 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,57 Prozent entspricht.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Okta war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Okta bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.