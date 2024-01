Okta Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die IT-Dienstleistungsbranche verzeichnet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite von 2,23 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Okta, da die aktuelle Dividendenrendite in Relation zum Aktienkurs gesetzt wird.

Im Bereich Aktienkursrendite hat Okta im letzten Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt, was 15,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 10,45 Prozent, weswegen Okta aktuell um 13,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Okta in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Die Diskussionstärke wird hingegen neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Okta eine Ausprägung von 93,19, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung als "Schlecht".