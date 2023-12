Okta Aktie: Ruhe bewahren!

Die Anlegerstimmung für die Aktie des Unternehmens Okta war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Okta daher eine "Gut"-Einschätzung. Dies basiert auf neun positiven und einem negativen Tag, wobei an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv.

Der Relative Strength Index (RSI) der Okta-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf einen überverkauften Zustand hin. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie auf der Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Okta, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte. Andererseits wurde über Okta deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit des Unternehmens seitens der Anleger hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Okta ist auf langfristiger Basis neutral. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 16 die Aktie als "Gut", 6 als "Neutral" und 4 als "Schlecht" ein. Die durchschnittliche Empfehlung für Okta aus dem letzten Monat lautet ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) und die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 92 USD. Basierend auf diesen Schätzungen erhält Okta die Bewertung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung in Bezug auf Okta gemischt ist, wobei die Analyse der Anlegerstimmung, des RSI und der Analysteneinschätzung zu unterschiedlichen Bewertungen führt.