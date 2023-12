Okta Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Okta wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um eine umfassende Analyse der aktuellen Situation des Unternehmens zu ermöglichen.

In Bezug auf die Dividende liegt Okta mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 % für IT-Dienstleistungen. Daher wird die Ausschüttung als niedrig bewertet und die Einstufung für diesen Aspekt fällt entsprechend als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) von Okta liegt bei 20,26, was als überverkauft gilt und daher positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Okta werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, weshalb die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Okta-Aktie betrachtet. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Okta, wobei sie in einigen Bereichen positiv und in anderen negativ bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.