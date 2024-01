Okta Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 16 Mal eine gute Bewertung für Okta abgegeben, 6 Mal neutral und 4 Mal schlecht. Langfristig gesehen erhält die Aktie somit ein neutrales Rating von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine guten Bewertungen, eine neutrale und keine schlechten Einschätzungen. Das führt zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" auf kurzfristiger Basis. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 5,75 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 87 USD und sehen ein mittleres Kursziel von 92 USD. Dies wird als gute Bewertung angesehen. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertungsstufe durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent und damit 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent in der IT-Dienstleistungsbranche. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Okta jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Hier wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Okta in diesem Bereich eine schlechte Bewertung und insgesamt somit eine schlechte Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Okta-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,45 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein neutrales Rating für Okta.